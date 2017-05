Léa Seydoux, Lily-Rose, Catherine Deneuve... Les Françaises brillent au Met Gala

Comme chaque année, le Met Gala réunit la crème de la crème en matière de mode, cinéma, musique et autres arts, le temps d'une soirée à New York. Placée sous le thème de "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art Of The In-Between", cette édition 2017 a encore réuni un parterre de stars dont se sont détachées des Kendall Jenner, Bella Hadid, Selena Gomez, Céline Dion, Halle Berry ou encore les fantasques Rihanna et Katy Perry.

Dans cette réunion exceptionnelle de personnalités, la France a été représentée par quelques éminents visages, notamment du 7e art. Léa Seydoux a ainsi ravi ses fans américains en défilant en Louis Vuitton, trois mois et demi après la naissance de son petit George, son premier enfant. La lumineuse comédienne de 31 ans était suivie de Catherine Deneuve. L'iconique actrice française a monté les marches au bras de Luke Evans, visage du vilain Gaston de La Belle et la Bête, non loin de sa consoeur Isabelle Huppert, femme tout droit sortie d'un film noir.

Autre couple, celui formé par la chanteuse Christine and the Queens (Héloïse Letissier pour l'état civil), qui s'est distinguée dans un costume Burberry au bras de Christopher Bailey, célèbre styliste britannique et patron de Burberry.

Immanquable sur le red carpet, Lily-Rose Depp a quant à elle bien fait crépiter les flashs. La fille de Vanessa Paradis arborait une robe Chanel d'un rose vif imparable, le tout sous les yeux de François-Henri Pinault et sa chérie, la toujours divine Salma Hayek, mais aussi devant Sofia Boutella, remarquée dans une tenue Marni qui sonnait étonnamment égyptienne. De quoi nous faire rappeler qu'elle sera La Momie face à Tom Cruise le 14 juin prochain.

Enfin, plus discret sur le tapis rouge mais tout de même présent, Gabriel-Kane Day-Lewis, fils d'Isabelle Adjani, a passé la soirée avec deux garçons et non des moindres : Presley Gerber (qui n'est autre que le fils de Rande Gerber et Cindy Crawford) et le nouveau it-boy de la mode, le charmant Jordan Barrett.