Léa Seydoux, maman comblée, parle de Georges : "Mon bébé a tout changé"

Après deux ans d'absence - sa dernière apparition au cinéma remonte à Jusqu'à la fin du monde, on a néanmoins pu entendre son joli timbre dans le film d'animation de Wes Anderson, L'île aux chiens – Léa Seydoux va faire son grand retour public avec le Festival de Cannes 2018, dont elle fait partie du jury présidée par Cate Blanchett. Avant la grande messe cannoise, la star française retrouve la couverture d'un magazine qu'elle connaît bien, ELLE, et donne de ses nouvelles.

Le sosie de son père

La comédienne de 32 ans évoque notamment son bonheur d'être maman et parle de son garçon, Georges. "Mon bébé a tout changé", avoue l'actrice qui a accouché le 18 janvier 2017. "Heureuse, je le suis plus que jamais, mais mélancolique, non !, ajoute-t-elle. J'adore être mère et j'ai tout aimé depuis le début : être enceinte, accoucher, m'occuper de lui, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée." Dire que Léa est une maman comblée est un doux euphémisme !

"Je ne m'attendais pas à une telle intensité, à ce lien qui se renforce jour après jour. Tout est devenu subsidiaire depuis qu'il est dans ma vie", surenchérit l'actrice vue dans Spectre, The Lobster ou encore La Belle et la Bête avec Vincent Cassel. Complètement gaga de son petit garçon, Léa Seydoux assure qu'il va "très bien". "Il est si beau", s'extasie-t-elle avant de montrer une vidéo de Georges dont la journaliste d'ELLE assure qu'il a eu "la bonne idée d'avoir les yeux de sa mère" mais qu'il est en réalité "le sosie de son père", André Meyer.

Prête à revenir aux affaires avec Cannes, Léa Seydoux ne sera pas pour autant éloignée de son enfant. "Je vais me débrouiller pour le faire venir le week-end", assure la jurée, professionnelle mais aussi impliquée dans sa vie de famille. Heureuse, elle s'avoue aussi satisfaite d'être une maman indépendante. "Plus que tout, j'adore l'idée d'être responsable de lui, ça donne à ma vie professionnelle une autre dimension. Désormais je sais que mon travaille me permettra de l'élever, de lui offrir la plus belle vie possible, assure-t-elle. J'aime l'idée de m'assumer totalement financièrement, de ne dépendre ni de ma famille ni de mon mec, de ne rien devoir à personne."

