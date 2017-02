Léa Seydoux maman : L'actrice a donné naissance à un petit garçon

C'est un heureux événement rapporté mercredi 8 février par nos confrères d'Ici Paris. Selon leurs informations, Léa Seydoux est en effet devenue maman pour la première fois il y a tout juste quelques jours. L'actrice de 31 ans a donné naissance le 18 janvier dernier à un adorable petit garçon prénommé George. Le papa, André Meyer, doit être aux anges.

Celle que les spectateurs avaient retrouvé en fin d'année dans le dernier film de Xavier Dolan, Juste la fin du monde, avait officialisé cette première grossesse en septembre dernier lors du Festival international du film de Toronto. Radieuse et plus épanouie que jamais, Léa Seydoux s'est affichée à de nombreuses reprises sur le tapis rouge lors d'événements officiels au cours des récentes semaines, le baby bump bien mis en évidence.

J'ai toujours voulu, depuis que je suis petite, avoir des enfants

En novembre, la future maman s'était confiée auprès du Madame Figaro pour évoquer son nouveau bonheur et sa hâte d'accueillir son bout de chou. "Depuis que je suis enceinte, j'oublie tout. (...) Je suis bien. Je ne peux rien dire d'autre. Je suis très heureuse, vraiment. Le bonheur l'emporte sur tout, sur les tracas. Je me sens prête, totalement prête. J'ai toujours voulu, depuis que je suis petite, avoir des enfants. J'aime ça", avait-elle déclaré.

Il y a deux ans, Léa Seydoux s'était également livrée dans les colonnes du magazine Paris Match pour annoncer qu'elle avait rencontré le grand amour. "Je suis dans une période de transition importante, très épanouissante. (...) J'ai rencontré l'homme de ma vie, quelqu'un de pleinement présent à lui-même. Ça a été un coup de foudre en deux temps. Il y a quelques années, je l'ai fréquenté une première fois. Il était un peu jeune ; moi pas très mature non plus et absorbée par mon travail. Bref, on s'était ratés. J'avais vaguement gardé contact avec lui. Un jour, nous nous sommes recroisés. Et là, je me suis dit : 'C'est lui !' (...) C'est la plus belle période de mon existence, je croise les doigts pour que cela dure", avait-elle glissé. Les félicitations sont de rigueur pour les jeunes parents.