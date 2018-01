LeAnn Rimes en petit maillot au Mexique : Vacances de rêve avec Eddie Cibrian

Quel est le point commun entre Jennifer Aniston, Justin Theroux, Ciara et Selena Gomez ? Ils ont tous passé une partie des fêtes de fin d'année dans LA station balnéaire la plus prisée des stars au Mexique : Cabo San Lucas. Et ils ne sont pas les seuls. LeAnn Rimes et Eddie Cibrian se sont également offert un séjour de rêve sous le soleil mexicain.

Le couple américain marié depuis 2011 n'est pas passé inaperçu quand d'autres font tout pour ne pas se faire remarquer. Tandis que le très charmant Eddie Cibrian s'est affiché topless, exposant ses beaux abdos sculptés, LeAnn Rimes a opté pour un bikini noir dont le bas, un string, ne recouvrait pas son fessier joliment rebondi. Bien qu'en vacances, la chanteuse de 35 ans et l'acteur de 44 ans n'ont pas coupé des réseaux sociaux. Tous deux ont donné de leurs nouvelles sur Instagram.

Comblée par cette escapade en amoureux LeAnn Rimes a publié un selfie avec son mari mais aussi une photo d'elle prenant la pose en maillot une pièce devant une immense piscine. La jolie blonde se plaît dans ce petit coin de paradis.