Leaving Neverland : Macaulay Culkin plaisante des accusations de pédophilie

Le documentaire Leaving Neverland, diffusé jeudi 21 mars 2019 sur M6, a attiré 1,79 million de téléspectateurs. L'enquête s'articule autour des témoignages bruts de Wade Robson et James Safechuck, qui ont été très proches de Michael Jackson lorsqu'ils étaient enfants. Tous deux accusent le roi de la pop d'attouchements sexuels et de viols quand ils étaient âgés de 6 à 12 ans. C'est à cet âge que Macaulay Culkin (38 ans aujourd'hui) est devenu lui aussi ami avec l'artiste qu'il avait rencontré sur le tournage du clip Black or White.

Dans le passé, l'acteur de Maman, j'ai raté l'avion a toujours soutenu Michael Jackson lorsqu'il était accusé de pédophilie. Même avec la diffusion de Leaving Neverland, Macaulay Culkin n'a pas changé d'avis. Au contraire, selon les informations du Sun, il se moquerait des témoignages de Wade et James. Il a été aperçu, le 19 mars 2019, au spectacle de l'humoriste Weird Al Yankovic à Los Angeles, dont Michael Jackson était très fan. Invité sur scène par le comique, Macaulay lui demande de quelle nature était sa "relation avec Michael Jackson". "Plutôt platonique. Je l'ai rencontré deux ou trois fois, il était plutôt sympa avec moi, glousse-t-il. Ça a l'air génial. Il a l'air très cool, plaisante Macaulay. J'ajouterais qu'il était un de tes très très grands fans. Oui, il regardait tes vidéos en permanence. Voilà, c'est validé. Ave Cesar."

Comme l'a repéré le site américain The Blast, Paris Jackson était présente dans le public lors de la plaisanterie de Macaulay Culkin. Elle est apparue au bras de son compagnon, Gabriel Glenn. À la naissance de Paris en 1998, Michael Jackson avait choisi Macaulay (8 ans à l'époque) pour devenir son parrain. Depuis, les deux amis d'enfance sont restés très proches.