Leaving Neverland : Paris Jackson et Prince enquêtent sur les accusateurs

Leur but : porter plainte contre James Safechuck et Wade Robson pour faux témoignages. Les enfants de Michael Jackson comptent bien ne pas laisser la mémoire de leur père salie. Ils estiment que les deux accusateurs du documentaire Leaving Neverland ont tout inventé, motivés par la grosse somme d'argent qu'ils pourraient toucher en dommages et intérêts à l'issue du procès civil qui pourrait avoir à la fin de l'été. Selon les informations de Page Six, Paris, Prince et Blanket Jackson seraient en train d'enquêter sur la véracité des témoignages des deux hommes.

Ils ont pour mission de déterminer si James Safechuck et Wade Robson ont été rémunérés, à quelque titre que ce soit, pour leur participation à Leaving Neverland et de rechercher les incohérences dans leurs récits narrant leurs abus présumés. Dan Reed, le réalisateur du documentaire, a assuré de nombreuses fois avoir bien fait son job de journaliste, qu'il avait "fait une vraie enquête, interviewé des policiers et enquêteurs" et surtout, de ne pas avoir indemnisé ses témoins clés.

Page Six cite ensuite une source proche du clan Jackson qui nous apprend que Paris, Prince et Blanket prépareraient un procès pour "fraude", "diffamation" et "faux témoignage". Les enfants, âgés respectivement de 22 ans, 21 ans et 17 ans voudraient que James Safechuck et Wade Robson "acceptent leur culpabilité" et s'en excusent. Les trois héritiers du roi de la pop estiment que le documentaire a violé leur vie privée, car ils y sont mentionnés.

Wade Robson aurait-il détourné des fonds ?

Au coeur des investigations des enfants de Michael Jackson, l'association Robson Family Fund, qui a été créée par Wade Robson et son épouse. Cette association oeuvrerait pour la prévention des abus sexuels sur mineurs. Ils sont accusés de capitaliser sur la popularité du documentaire. On ne saurait pas vraiment où iraient les dons et un membre de la famille Jackson, resté anonyme, aurait sollicité la police sur l'authenticité de cette association. Contactée par Page Six, l'organisme qui gère la Robson Family Fund n'aurait "pas connaissance" d'une enquête de la police.

Témoignages bouleversants

Rappelons que les témoignages crus de James Safechuck et Wade Robson sont si précis qu'il est difficile d'envisager de les remettre en cause. Ils racontent sans détour les attouchements et viols dont ils disent avoir été victimes, et l'influence énorme que Michael Jackson avait eu sur eux et leurs familles. "Il aimait que je me mette dans un coin du lit, que je me penche en avant, et il se masturbait en me regardant", racontait Wade Robson, qui n'avait que 7 ans lorsque Michael (31 ans à l'époque) l'a initié à la masturbation. "Il m'a guidé pour le masturber. Il aimait aussi que je frotte ses tétons. (...) Il me disait que si quiconque l'apprenait, j'irais en prison jusqu'à la fin de mes jours et lui aussi", expliquait James Safechuck (10 ans au moment des faits) dans le documentaire. Plus de dix ans après la mort de Michael Jackson, un premier procès pourrait s'ouvrir d'ici la fin de l'été 2019, selon l'annonce de l'avocat de Wade et James. Affaire à suivre.