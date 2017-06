Législatives 2017 : Najat Vallaud-Belkacem battue et en "pause", son mari élu !

Une défaite et une victoire... Dimanche 18 juin 2017, le second tour des élections législatives a été cruel avec le clan Vallaud-Belkacem. L'ex-ministre de l'Éducation nationale a été battue alors que son époux Boris a remporté un siège pour la première fois de sa carrière.

Avec seulement 39,68% des voix contre 60,32% pour son adversaire Bruno Bonnell (La République en marche), Najat Vallaud-Belkacem (Parti socialiste) rate donc l'opportunité de siéger à l'Assemblée nationale. L'ancienne ministre de 39 ans, soutenue pendant le second tour par des poids lourds de la gauche comme Anne Hidalgo ou Christiane Taubira, n'a donc pas réussi à l'emporter dans sa circonscription de Villeurbanne et son émotion était palpable. "Après six ans d'une vie publique et d'efforts considérables, c'est une pause qui m'attend. (...) Ce n'était pas l'objectif qui était fixé, mais je n'en ignore pas les avantages : retrouver ma famille, me retrouver", a-t-elle déclaré.

Najat Vallaud-Belkacem, désormais sans aucun mandat d'élue, va pouvoir passer davantage de temps avec ses enfants, les jumeaux Louis et Nour, nés en 2008. Il faut dire que dans le même temps, son mari Boris, ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée, affrontait sa première élection sous la bannière du Parti socialiste, et il a été élu de justesse dans les Landes avec 50,75% des voix, contre Jean-Pierre Steiner de La République en marche, à 49,25% des voix.

Thomas Montet