Lego Batman : Le délirant Chevalier Noir vous ouvre les portes de son manoir...

En salles depuis le 8 février, Lego Batman le film présente le Chevalier Noir comme vous ne l'avez jamais vu. Et si vous n'avez pas encore pris la direction d'une salle obscure pour découvrir ce film d'animation réalisé par Chris McKay, cet extrait devrait achever de vous convaincre.

Dans cette vidéo, Bruce Wayne alias Batman vous ouvre les portes de son étonnant et gigantesque manoir digne de celui d'une star hollywoodienne. Sans limites, égocentrique au possible, le super-héros présente les principales pièces de sa demeure, entre un immense salon, une cuisine multifonction, une piscine dans laquelle on trouve des vrais dauphins et, bien sûr, le sous-sol secret du justicier de Gotham où il cache ses innombrables joujoux et gadgets. Incarné en version originale par Will Arnett, le Bat se présente comme un gars cool, swag, "un bogosso-milliardo-célibataire" qui a plus d'un tour dans son sac...

Le synopsis de Lego Batman, le film : Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego, Batman est enfin le héros de son propre film ! Mais la situation a bien changé à Gotham ; et s'il veut sauver la ville des griffes du Joker, il lui faudra arrêter de jouer au justicier masqué et découvrir le travail d'équipe ! Peut-être pourra-t-il alors se décoincer un peu...

Du côté des voix françaises, on retrouvera Philippe Valmont et son timbre grave pour incarner Wayne, Rayane Bensetti dans la peau du truculent Robin, Stéphane Bern dans celle du majordome Alfred Pennyworth, Natoo en Batgirl, WaRTeK (Green Lantern), ainsi que les footballeurs Antoine Griezmann (Superman) et Blaise Matuidi (Flash).