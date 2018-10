Leicester City : Le propriétaire du club se crashe en hélicoptère en direct

C'est le choc en Grande-Bretagne. Hier, samedi 27 octobre 2018, la soirée des Foxes de Leicester City a pris une tournure dramatique après le match nul contre West Ham (1-1) lors de la dixième journée de Premier League. Quelques minutes après la fin du match, alors que les supporters avaient quitté les tribunes du King Power Stadium, Vichai Srivaddhanaprabha, le propriétaire thaïlandais du club anglais, sa fille ainsi qu'une troisième personne prennent place à bord d'un hélicoptère situé dans le rond central du stade. Peu après avoir décollé et quitté l'enceinte, l'engin commence à tourner et finit par se crasher dans le parking jouxtant le stade, avant de prendre feu.

Le Daily Mail a notamment publié une vidéo où on l'on peut voir des commentaires sportifs refaire le match ayant opposant Leicester à West Ham. Au second plan, on peut notamment voir l'hélicoptère, un Augusta Westland AW-169, décoller avant d'entendre quelques secondes après un bruit sourd correspondant au crash. L'incident est survenu peu avant 20h45 heure locale. Des témoins disent avoir vu le moteur de l'hélicoptère s'éteindre, avant que l'engin ne tourne sur lui-même en direction du vide et s'écrase dans l'angle du parking.

Il est rapporté qu'un officier anonyme a tenté de sauver les rescapés, avant qu'une explosion ne le force à reculer. "Nous étions dans un bar de l'autre côté de la route. J'étais avec mon neveu, nous avons vu l'hélicoptère tourner et il s'est écrasé en quelques secondes avant de prendre feu, a raconté John Butcher, un fan de Leicester City, à Sky Sports News. Mon neveu était en état de choc, il a été vraiment bouleversé."