Leighton Meester soutient son mari Adam Brody : Rare apparition sur tapis rouge

Pour preuve que les apparitions sur tapis rouge de Leighton Meester et Adam Brody sont très rares, la dernière remonte à 2014, année de leur mariage. C'est d'ailleurs la seule fois où le couple a officiellement posé, à l'occasion de la soirée des Tony Awards organisée à New York. Rien de bien surprenant lorsque l'on sait que les ex-stars de Gossip Girl et Newport Beach ne sont pas adeptes des photographes, qu'ils se sont mariés dans le plus grand secret, que la naissance de leur fille Arlo Day n'avait été révélée que plusieurs jours après l'accouchement de Leighton Meester.

Au casting du film Shazam ! attendu le 3 avril dans les salles françaises, Adam Brody a participé à l'avant-première organisée le 28 mars 2019 au TCL Chinese Theatre. L'acteur américain a créé la surprise en ne se présentant pas seul sur le tapis rouge mais avec sa sublime épouse. Pour cette apparition inattendue, l'actrice de 32 ans portait une longue robe rouge qui lui allait à ravir. Les amoureux ont été jusqu'à accepter de poser enlacés, une complicité dont il faut profiter puisque leur prochain tapis rouge en amoureux ne pourrait avoir lieu quand dans plusieurs années.

Dans Shazam !, Adam Brody tient le rôle de Freddy Freeman. Celui du héros complètement décalé de DC Comics a été confié à Zachary Levi, précédemment vu dans la saga Thor, dans le rôle de Fandral. Le film retrace les aventures de Billy Batson, un orphelin fugueur, choisi par le sorcier Shazam (Djimon Hounsou) qui lui transmet tous ses pouvoirs afin de protéger la Terre des Sept Pêchés Capitaux.