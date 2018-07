Leïla Bekhti fête son chéri et papa comblé Tahar Rahim, non sans humour...

Le message est aussi une jolie référence à leur rencontre. En effet, c'est en 2008, sur le tournage du multiprimé Prophète de Jacques Audiard, que leurs chemins se croisent. "Je suis pudique, lui aussi. Mais je pourrais en parler des heures. Très sincèrement, je me suis toujours dit : 'Jamais de la vie un acteur.' Tahar aurait pu être boulanger, ça n'aurait rien changé. Je suis avec lui pour ce qu'il est. Je respecte sa pudeur, ses valeurs, sa discrétion et son talent d'acteur", avait confié la comédienne en interview.

Le 24 juillet 2017, Tahar Rahim et Leïla Bekhti deviennent les parents du petit Souleymane. À l'affiche de Joueurs et actuellement en promo, Tahar avait récemment fait quelques confidences sur son fils, évoquant son désir de protéger son clan. "C'est sacré. De façon purement égoïste, j'ai envie de vivre des moments en famille comme tout le monde. En tant qu'artiste, on est sans cesse exposé, on donne tout au cinéma, la façon dont on aime, dont on se fâche ; que me reste-t-il après ? Que va-t-il rester à mon fils, disons à ma famille, si ce que je partage avec eux, je le donne aussi à n'importe qui ?", dit-il à Gala à propos de sa grande discrétion publique. "Pour moi, ils passent avant tout le reste, les spectateurs, les gens avec qui je travaille. Ma famille est plus importante et j'ai le droit de garder ça pour moi", avait-il conclu, avant de confier qu'il était "pressé de voir ce qu'il ressentir[ait] devant Le Roi Lion", l'un de ses films préférés.