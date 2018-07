Leïla Bekhti hilarante: "Je n'ai pas porté mon enfant, la flemme des vergetures"

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Mentionnée par sa consoeur et partenaire de jeu dans Le Grand Bain de Gilles Lellouche qui sortira en octobre, Marina Foïs a elle aussi répliqué. Et tout le monde connaît son humour légendaire. "Oui. Leila tenait à ce que l'enfant s'épanouisse dans un corps d'actrice. J'ai bcp lu @ELLEfrance pendant la grossesse et mangé du thé vert. Je n'ai pris que 2 kilos. Une belle expérience. Et l'enfant porte déjà des Louboutins", écrit l'actrice de Papa ou maman, hilarante comme à son habitude.