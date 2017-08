Leila Ben Khalifa : "La taille de mes seins variait en fonction de mes règles"

Leila Ben Khalifa est une starlette sûre d'elle. Pourtant, son physique de rêve, la jeune femme que l'on verra notamment pour la troisième année consécutive en tant que chroniqueuse dans le Débrief de Secret Story ne le doit pas seulement à Dame Nature...

Dans une interview qu'elle a accordée à nos confrères du magazine Public ce vendredi 25 août 2017, l'ex-petite amie de l'animateur Aymeric Bonnery assume à 100% le fait d'avoir augmenté la taille de son bonnet pour avoir une poitrine bien plus généreuse : "La taille de mes seins variait en fonction de mon cycle menstruel. J'ai donc souhaité qu'ils aient ce volume en permanence."

En amour, la sublime jeune femme de 35 ans se dit "comblée" mais assure que, pour le moment, "le mariage n'est pas au programme" avec son jules. En 2014, lors de sa participation à l'émission de télé-réalité Secret Story, la jeune femme qui s'affiche régulièrement topless sur les réseaux sociaux vivait des jours heureux avec celui que l'on peut entendre chaque soir sur les ondes d'NRJ. "On est resté très longtemps ensemble après Secret Story. Notre histoire s'est terminée un peu brutalement et Aymeric [25 ans, NDLR] l'a mal vécu. Avec le recul, je pense que notre différence d'âge est la cause de notre séparation", a-t-elle dévoilé.

Leurs relations ne se sont pas tellement apaisées puisqu'ils n'ont "plus beaucoup de contact", mais Leila se dit cependant "très fière" du parcours professionnel d'Aymeric. D'ailleurs, elle lui souhaite "le meilleur." Et nous aussi !

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Public, en kiosques ce vendredi 25 août 2017.