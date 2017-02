Leïla Slimani enceinte : L'écrivain, sublime, dévoile son ventre rond aux César

Tout réussi à Leïla Slimani. L'écrivaine, qui avait remporté le prestigieux Prix Goncourt en 2016 pour son deuxième roman Chanson Douce n'est toujours pas redescendue de son nuage. La belle, journaliste de formation et aujourd'hui écrivaine, est en effet enceinte ! Elle a profité des César du Cinéma 2017 et de sa présence sur le tapis rouge pour l'annoncer officiellement.

Sa robe noire, pourtant ample et légère, n'a pas suffi à cacher le début de ventre rond qui se dessinait dessous. Un heureux événement à venir pour la talentueuse écrivaine qui est déjà maman d'un petit garçon de 5 ans, Emile. Celle qui se définit comme "passionnée et solitaire" est mariée à un dénommé Antoine, de loin sa plus belle rencontre. Mais c'est pourtant bien seule qu'elle a posé devant les photographes aux César.

Cela ne fait donc aucun doute, Leïla s'apprête à chanter une nouvelle "chanson douce", cette fois-ci à son futur bébé...