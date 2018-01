Lena Dunham célibataire : Son ex, Jack Antonoff, est déjà recasé !

La rupture de Lena Dunham et Jack Antonoff est toute fraîche. La star de la série Girls et le leader de Bleachers et guitariste du groupe Fun se sont séparés en décembre dernier après plus de cinq ans de relation, comme l'ont confirmé leurs représentants respectifs. Une rupture qui se serait déroulée dans la douceur et sans rancune. "C'était mutuel", avait notamment commenté une source à E!, ajoutant : "Jack et Lena avançaient séparément et il était logique pour eux d'arrêter leur relation là où elle en était". Il n'était en revanche pas mentionné que Jack Antonoff a déjà tourné la page Lena Dunham.



Us Magazine rapporte en effet que le musicien de 33 ans n'est pas resté très longtemps célibataire. "L'histoire [avec Lena Duham ndlr] est terminée et il est passé à autre chose... Puisqu'il voit quelqu'un d'autre", révèle une source au média américain.

Contrairement à son ex, Lena Dunham n'est pas pressée de se recaser. Celle qui a incarné le personnage déluré d'Anna durant les six saisons de Girls "se concentre sur elle-même et sur son travail." Et même si Jack a une autre femme dans sa vie, l'actrice de 31 ans ne lui souhaite que du bonheur : "Il a été son premier amour. Leur rupture était commune." Attachée à ce premier amour, Lena Dunham a indiqué dans une vidéo diffusée sur Instagram le 9 janvier dernier qu'elle continuerait de porter la bague que son ex lui avait offerte et qui symbolise leur amour passé. "Je la porterai toujours. Parce que l'amour est vraiment cool, puissant et quelque chose d'éternel", a-t-elle lancé.

En couple depuis 2012, Lena Dunham et Jack Antonoff étaient apparus pour la toute dernière fois ensemble il y a bientôt un an. C'était au cours d'ungala Pre-Grammy organisé à l'hôtel The Beverly Hilton, à Los Angeles, en février 2017. Lena Dunham, amincie et relookée ces derniers mois, a assisté seule à la soirée HBO Golden Globe After Party organisée en marge de la grande cérémonie le 7 janvier dernier.