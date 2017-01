Lena Dunham en lingerie : La star de Girls expose ses courbes généreuses

Lena Dunham se dévoile comme jamais dans un nouveau shooting photo réalisé pour le magazine Nylon. L'actrice et féministe engagée a pris la pose pour les photographes Sofia Sanchez et Mauro Mongiollo, dans un ensemble de lingerie très sexy.

Sur les réseaux sociaux, l'actrice de 30 ans a publié un polaroid inédit de la séance photo, sur lequel on peut la voir allongée par terre, les hanches surélevées et une expression on ne peut plus sérieuse sur le visage.

"Le polaroid a été réalisé par Sofia et Mauro. Je n'en ai jamais autant montré ! Et je n'ai jamais autant posté de photos d'un même shooting. Cela fait presque de moi un mannequin Instagram. On doit le mouvement de hanches à Beth Cook – Le spectre de l'expression glacée de Kate Moss est gravée dans mon âme", a-t-elle écrit sur sa page Instagram.

Un cliché qui risque de ne pas plaire à tout le monde mais que la comédienne, qui incarne Hannah Horvath dans la série Girls, assume pleinement.

"Plus je vieillis et plus je me contrefiche de ce que les gens voient quand ils me regardent. Mieux encore : ce n'est absolument plus mon problème ! C'est ça qui est formidable, ça n'a pas d'importance. Avant, je pensais que la pire chose au monde, c'était que les gens ne te voient pas comme tu penses être. Aujourd'hui, je me dis juste : 'Tant pis pour vous'", a-t-elle déclaré.

L'auteur du livre Not That King of Girl a bien raison d'avoir pris confiance en elle, d'autant que les internautes ne sont jamais tendres lorsqu'il s'agit de publier des commentaires sur les réseaux sociaux. Souvent prise pour cible, Lena Dunham a prouvé plus d'une fois qu'elle n'avait que faire de leurs viles critiques !