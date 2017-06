Lena Dunham (Girls), cheveux courts et topless : Son dernier coup de gueule

Depuis quelques jours, Lena Dunham bombarde ses réseaux sociaux de photos de son corps qu'elle accompagne toujours de légendes fracassantes destinées à aider les jeunes femmes complexées à s'aimer de nouveau. Ce mardi 20 juin, l'actrice de la série Girls a retenté l'expérience en s'affichant nue.

Dans le plus simple appareil, les seins cachés par son bras gauche, la jeune femme qui ne souhaite pas que sa vie et l'entretien de son corps soient dictés par les campagnes publicitaires et les magazines féminins assure le show sur Instagram. En quelques secondes, elle a recueilli pas moins de 53 000 mentions "j'aime" sous la photo d'elle topless, faisant l'unanimité auprès de ses fans.

Une internaute écrit également : "Grâce à vous, je suis fière d'être une femme. J'aimerais simplement que ma fille de 12 ans cesse d'essayer d'être parfaite et se sente belle comme elle est. Restez telle que vous êtes." Un beau message qui a certainement dû faire plaisir à Lena Dunham.