Lena Dunham (Girls) métamorphosée : Kilos envolés, elle n'est plus la même !

Autrefois réputée pour ses formes voluptueuses et pour sa volonté de ne pas se plier aux diktats imposés par l'industrie hollywoodienne, Lena Dunham a bien changé.

Comme elle l'avait elle-même révélé dans une interview enregistrée début février pour l'émission de radio d'Howard Stern, l'actrice et réalisatrice de 30 ans a effectivement perdu beaucoup de poids et affiche aujourd'hui une silhouette affinée. Selon elle, ce changement a été provoqué par l'élection de Donald Trump à la tête des Etats-Unis, le 8 novembre dernier. "Il est devenu président et j'ai cessé d'être capable de manger", avait-elle alors déclaré.

Des semaines plus tard, la jeune femme se maintient à son nouveau poids. Jeudi 13 et vendredi 14 avril, c'est dans les rues de Brooklyn qu'elle a de nouveau été repérée par les photographes. Lena Dunham tournait les scènes romantiques d'un court-métrage au côté de l'acteur Travis Fimmel, star de la série Vikings. Apprêtée d'une robe imprimée qui dévoilait ses jambes nues et coiffée de longues extensions, elle resplendissait. Un look qui lui va à merveille !

A savoir que ce nouveau tournage coïncidait avec la diffusion de l'épisode final de sa série Girls, que les spectateurs américains ont découvert dimanche sur la chaîne HBO. Après six saisons, le show culte qu'elle a créé et co-produit avec Judd Apatow fait officiellement ses adieux. Quel avenir pour Hannah, Marnie, Jessa et Shoshanna ? En France, l'épisode est disponible dès ce lundi sur OCS.