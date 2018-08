Lena Dunham : La star de Girls pose entièrement nue (et en montre un peu trop)

Lena Dunham ne cache décidément jamais rien à ses fans. Habituée à partager des tranches de vie et plus précisément ses soucis de santé, l'actrice et ex-star de la série "Girls" a publié une série de photos où elle pose nue afin de célébrer les neuf mois de l'opération qui a changé sa vie.

En février dernier, celle qui souffrait depuis de longues années d'endométriose (et qui avait subi diverses autres opérations pour tenter d'apaiser, en vain, la maladie) avait annoncé qu'elle s'était fait retirer l'utérus. Elle avait également expliqué que ses problèmes de santé ne seraient pas un frein à ses envies de maternité. "Avant, j'avais l'impression de ne pas avoir le choix, mais je sais désormais que j'ai le choix. Bientôt, on regardera si mes ovaires, qui sont restés quelque part dans mon corps, (...) sont porteurs d'ovules. L'adoption est une chose palpitante que je poursuivrai de toutes mes forces", a-t-elle écrit dans une tribune dans l'édition américaine du magazine Vogue.

