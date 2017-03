Lena Dunham : Son nouveau tatouage directement inspiré de Rihanna...

Fan de tatouages en tout genre, Lena Dunham a encore cédé à l'appel de l'aiguille avec l'ajout d'un ultime dessin situé sous sa poitrine. Un emplacement qui n'est pas sans rappeler celui de Rihanna, qui s'était fait tatouer en 2012 une représentation géante d'une déesse égyptienne, Isis, en hommage à sa grand-mère disparue Dolly.

Jeudi 2 mars, l'actrice et réalisatrice de 30 ans a ainsi publié une photo inédite sur son compte Instagram, révélant son nouveau tattoo. Comme elle l'a indiqué dans le commentaire qui accompagne son cliché, c'est la première fois que la créatrice de la série à succès HBO Girls (dont la sixième et ultime saison est actuellement en cours de diffusion aux États-Unis) a fait appel à une femme pour se faire tatouer.

"Merci @trinegrimm pour mon lustre de guerrière sur la poitrine. C'est mon premier dessin original réalisé par une artiste féminine et cela m'a paru sacré et cool et elle ne m'a pas réprimandée parce que je copiais l'emplacement de @badgalriri. Si jamais vous êtes à Oslo, allez rencontrer cette reine de métal et laissez-la s'occuper de votre corps", a-t-elle écrit.