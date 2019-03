Lena Dunham toute nue : le selfie qui étonne ses millions de followers

Malgré le harcèlement virtuel et les moqueries et insultes dont les célébrités et influenceurs font parfois l'objet, Lena Dunham exprime son bien-être et sa confiance en elle.

En novembre dernier, la créatrice des séries Girls et Camping partageait son bonheur provoqué par sa prise de poids. Lena y percevait un signe de guérison après son ablation des ovaires.