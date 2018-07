Lenni-Kim : Premier baiser, drague... Révélations sur sa vie amoureuse

Il n'a que 16 ans et a pourtant déjà tout d'un grand. Après sa participation à The Voice Kids 2 en 2015, Lenni-Kim s'illustre dans la saison 8 de Danse avec les stars en octobre 2017. Une édition au cours de laquelle sa partenaire Marie Denigot et lui ont terminé deuxièmes de la compétition, derrière Agustin Galiana et Candice Pascal.

Quelques mois plus tard sort son premier album Les Autres. Très romantique, l'adolescent interprète de nombreuses chansons d'amour. L'occasion pour le magazine Public d'en savoir un peu plus sur sa vie privée. "À 16 ans, je ne peux pas dire que j'ai connu une grande histoire d'amour. Donc les paroles de mes chansons ne sont pas forcément inspirées de ma vie. Mais je suis déjà tombé amoureux. Ma plus longue relation a quand même duré un an", confie Lenni-Kim.

Interrogé sur son premier baiser, il explique ensuite : "Un très beau souvenir. Je suis un garçon très romantique et très cliché. Donc, pour mon premier baiser, j'avais emmené ma copine au cinéma et ça s'est fait naturellement." S'il ne dit pas s'il vit une histoire d'amour en ce moment, Lenni-Kim assure ne pas avoir de technique de drague particulière. "Je suis quand même plus le style de garçon à aller vers les filles si elles m'intéressent", précise-t-il.

L'intégralité de l'interview de Lenni-Kim est à retrouver dans le magazine Public, en kiosques vendredi 27 juillet 2018.