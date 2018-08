Leona Lewis fiancée : La chanteuse va épouser Dennis Jauch et dévoile sa bague

Après huit années d'amour, il est temps pour Leona Lewis de passer à l'étape suivante : la chanteuse anglaise de 33 ans va épouser son compagnon de longue date, Dennis Jauch, dont elle a "récemment accepté la demande en mariage", révèle le site du magazine People.

Depuis leur séjour paradisiaque à San Juan, à Porto Rico, où elle est partie pour les besoins du tournage de la seconde saison de The Oath pour Crackle (la plateforme de streaming de Sony), la star révélée en 2006 par le télé-crochet X Factor puis le single Bleeding Love a partagé quelques images via Instagram - et tout particulièrement sa story - sur lesquelles on peut observer un gros diamant scintillant à son doigt.

Leona n'a pas fait de commentaire particulier, mais son fiancé Dennis, lui, a publié sur le réseau social une superbe déclaration d'amour il y a quelques jours, le 1er août 2018 : "Ces huit années ont été les plus magnifiques de ma vie au côté de cet être humain incroyable. A bien d'autres magnifiques souvenirs...", a-t-il écrit en légende d'un photomontage de plein de beaux moments de tendre complicité.

Leona Lewis et Dennis Jauch, chorégraphe, directeur créatif et entrepreneur, sont donc en couple depuis 2010 - monsieur était alors danseur sur la tournée de madame - et leur relation s'est épanouie en toute discrétion. "Ça se passe vraiment bien avec Dennis", commentait-elle en... 2013 dans de très rares confidences, avouant alors qu'ils n'avaient à l'époque pas encore parlé mariage. "Je voulais vraiment me marier dans la vingtaine, ajoutait-elle. Ça a toujours été un truc bizarre chez moi. Mais maintenant, je suis plutôt du genre 'non, non, non, je ne suis pas prête !"" A présent, elle a franchi le cap. Pour le meilleur, et rien que le meilleur.