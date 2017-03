Léonard Trierweiler, Clémence Rochefort... : Critiques mode et amateurs de vin !

La Fashion Week de Paris terminée, la ville de Paris se remet encore de ses émotions après cette folle semaine ! Léonard Trierweiler en a découvert la ferveur en assistant ce lundi 13 mars à un défilé surprenant. Les filles de Jean Rochefort et de Luc Besson, Clémence et Juliette, étaient également présentes...

William Arlotti a relevé un défi incroyable : matérialiser en vêtements le millésime d'une cuvée. Le créateur français avait pour sujet le millésime 2016 de la cuvée Organdi du Domaine de la Croix, situé à La Croix-Valmer dans le Var. Il a dévoilé son oeuvre au cours d'un défilé dans l'enceinte de l'hôtel Lancaster, à Paris. De nombreuses personnalités se sont rendues hier soir rue de Berri dans le 8e arrondissement, dont Léonard Trierweiler. Élégant en costume et assis à une table, l'apprenti cuisinier de l'école de gastronomie française Grégoire-Ferrandi et du restaurant Guy Savoy a joué les critiques mode.

Comme le fils de Valérie Trierweiler, Clémence Rochefort et Juliette Besson ont répondu favorablement à l'invitation de William Arlotti. La journaliste de 26 ans et l'actrice de 29 ans ont observé avec attention les passages des mannequins, vêtues de robes inspirées du cru classé du Domaine de la Croix. Juliette Besson avait pour voisine l'actrice Elisa Bachir Bey, actuellement à l'affiche du film Les Derniers Parisiens (avec Reda Kateb et Mélanie Laurent).

Les acteurs Fatima Adoum (vue dans Sherlock Holmes au côté de Jude Law, Irréversible, Dealer, The Legends), Julie Nicolet et Batholomew Boutellis (actuellement au cinéma dans Des Amours, Désamour), le réalisateur Laurier Fourniau (Low Notes, le 5 avril au cinéma) et les animatrices télé Stéphanie Valton et Cyrielle Joelle ont elles aussi assisté à l'enivrant défilé de William Arlotti.

La réussite de l'événement poussera peut-être le créateur à se joindre à la fête qu'est la Fashion Week parisienne, pour une future édition consacrée au prêt-à-porter ou à la haute couture...