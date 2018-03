Léonard Trierweiler et Juliette Besson : Duo stylé pour un anniversaire de luxe

Mercredi 21 mars 2018, la société Luxsure, groupe de presse international dédié au luxe fondé en 2008 par Pascal Iakovou, célébrait ses dix années d'existence lors d'une grande organisée en plein coeur de Paris, dans le quartier branché de Saint-Germain-des-Prés. Plusieurs personnalités avaient pour l'occasion assuré le déplacement aux Ateliers Meriguet Carrère afin de profiter d'un cocktail dans une ambiance chic et conviviale.

Léonard Trierweiler, fils cadet de Valérie et de son ex-époux Denis, mais aussi Juliette Besson, actrice et fille d'Anne Parillaud et de Luc Besson, ont été aperçus sur place. L'élégant duo a volontiers pris la pose côte à côte, souriant et complice.

Les acteurs Loup-Denis Elion, Alexandra Naoum, Natalia Pujszo, Laetitia Fourcade, Lisa Caruso, Anna-Véronique El Baze, Marion Burah, Sofiia Manousha et Bartholomew Boutellis étaient également de la fête, à l'instar d'Hermine de Clermont-Tonnerre, de l'artiste-peintre Caroline Faindt, de l'humoriste Cartouche, l'animatrice Marie Mamgioglou, le journaliste Ronald Guintrange et l'animateur Jérôme Anthony ont tous été repérés par les photographes.