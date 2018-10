Léonard Trierweiler : Sa nouvelle vie... en Italie !

Sur son compte Instagram, Léonard Trierweiler a révélé avoir déjà trouvé un projet après l'obtention de son diplôme, qui avait fait la fierté de sa maman Valérie Trierweiler. Le jeune homme, aujourd'hui âgé de 21 ans, a visiblement posé ses valises en Italie.

À lire aussi Cristiano Ronaldo et Georgina : La dolce vita en Italie, leur nouvelle vie

"Une aventure qui commence Crédit photo : @lidovannucchi_photography #ferrandi #paris #france #italie #gastronomie #experience #guysavoy #michelinstar #dominiquebouchet un immense merci au restaurant @marcopolo1960 et le chef @dede_pani", a commenté Léonard Trierweiler en légende d'un cliché professionnel de lui en noir et blanc, vêtu de son tablier de chez Ferrandi. Le jeune homme a donc visiblement rejoint la brigade de Diego Pani, le chef de l'établissement Marco Polo – Ristorante, situé... à Vintimille. Une petite ville italienne à quelques kilomètres de la frontière française. S'agit-il d'un stage, d'un CDD, d'un CDI ? Mystère.

Si Léonard est donc désormais basé de l'autre côté des Alpes, cela ne l'empêche pas venir parfois en France. Ainsi, le frère d'Anatole (25 ans) et Lorrain (22 ans) a accompagné son chef pour une mission au restaurant de hôtel Royal Riviera à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Léonard Trierweiler, qui se fait beaucoup plus discret ces derniers temps – fini les clashs sur Twitter et rares sont ses apparitions à des événements médiatiques, sa petite amie Julie ne semblant plus faire partie du tableau – a-t-il l'ambition de défendre la cuisine et le savoir-faire français à l'étranger ? Serait-il possible de le voir prochainement ailleurs ? À New-York peut-être...