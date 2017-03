Leonardo DiCaprio en deuil : "Elle a été ma meilleure mère de fiction"

Atteinte d'obésité morbide à l'écran, Darlene Cates souffrait également de son surpoids dans la vie de tous les jours. Une infection pelvienne lui avait fait prendre quelque 68 kilos au milieu des années 1980. Elle pesait alors pas moins de 226 kilos lorsqu'elle a été découverte et castée pour le rôle de Bonnie Grape, par Peter Hedges (l'auteur du roman et du scénario) qui avait flashé sur elle dans un épisode du show télévisé Sally Jessy Raphael intitulé Too Heavy to Leave the House (Trop lourde pour quitter la maison).