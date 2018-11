Leonardo DiCaprio et Robert De Niro réunis avec Martin Scorsese

Ils lui doivent beaucoup. Lundi 19 novembre 2018, la 11e soirée de gala du Museum of Modern Art à New York était dédiée à Martin Scorsese. Le cinéaste américain de 76 ans y était célébré pour l'ensemble de sa carrière, et pour cet événement, ses proches comme ses collaborateurs de cinéma étaient présents. En tête de liste notamment, une sublime réunion rêvée par tant de fans : Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, les deux grandes muses de Scorsese.

La star des Infiltrés et celle de Taxi Driver n'étaient pas seules. On a également croisé Jonah Hill, que Scorsese avait dirigé dans Le Loup de Wall Street, mais aussi Harvey Keitel, autre acteur fétiche du cinéaste new-yorkais, notamment vu dans Taxi Driver et Mean Streets. Alors qu'on retrouvera De Niro et Keitel à l'affiche de son prochain long métrage, The Irishman, Martin Scorsese pourrait bientôt diriger le mythique duo DiCaprio-De Niro. En avril 2017, il était révélé que le réalisateur d'Aviator planchait sur une adaptation de Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI, un roman de David Grann, l'auteur de The Lost City of Z. Ce livre s'intéresse à des assassinats d'Indiens en Oklahoma, lorsque du pétrole fut découvert sur leurs terres dans les années 1920. Un an et demi plus tard, le projet est toujours d'actualité pour Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio, le duo aux 31 nominations aux Oscars. En revanche, rien ne dit que Robert De Niro, avec qui la star de Titanic avait tourné dans Blessures secrètes, sera de la partie.

Le fantasme de voir à nouveau réunis sur grand écran les deux plus grands acteurs de Scorsese va donc rester à l'état de fantasme. En attendant, les deux iconiques comédiens étaient aux côtés de leur mentor. Sur son compte Instagram, Leonardo DiCaprio lui a même rendu hommage. "Martin Scorsese n'est pas seulement l'un des talents les plus incroyables du cinéma, c'est aussi mon héros et un ami. C'était un honneur de te célébrer ce soir", écrivait-il sur le réseau social.