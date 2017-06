Leonardo DiCaprio, impliqué dans un scandale, doit rendre son Oscar

Voici près d'un an que le nom de Leonardo DiCaprio est régulièrement cité dans une affaire de blanchiment d'argent en Malaisie. En cause, une bonne partie du budget de son film Le Loup de Wall Street, dont il était la star et le producteur. Cet argent provenait de Red Granite Pictures, une maison de production qui aurait allègrement pillé un fonds malaisien mis en place pour favoriser le développement économique du pays. En réalité, plusieurs millions ont servi à autre chose. Des pertes estimées à 4,5 milliards de dollars selon la justice malaisienne qui cherche donc à récupérer l'argent qui a été distribué sous sa forme physique, mais aussi via des cadeaux.

Et c'est là que le nom de Leonardo DiCaprio ressurgit. On apprend de l'agence Reuters que l'acteur engagé a reçu en cadeau un Oscar remporté par Marlon Brando (pour son film Sur les quais, sorti en 1954) de la part de Red Granite, la fameuse société corrompue, qui l'avait acheté en 2012 moyennant 600 000 dollars environ. Le représentant du comédien a expliqué que son client entendait rendre tous les cadeaux mêlés à cette affaire, dont un tableau de Picasso (estimé à 3,28 millions de dollars) que lui a offert le financier Jho Low. Ce dernier est soupçonné d'avoir blanchi 400 millions de dollars grâce 1MDB (1Malaysia Development Berhad), nom de ce fonds publics siphonné notamment par Red Granite. Une photographie de Diane Arbus de 750 000 dollars ainsi qu'un collage de Jean-Michel Basquiat estimé à plus de 9 millions de dollars sont également cités parmi les présents que DiCaprio pourrait bien rendre incessamment sous peu à la justice malaisienne.

Selon le représentant presse du comédien – qui conserve néanmoins son Oscar du meilleur acteur glané pour The Revenant –, les différents cadeaux "ont été reçus et acceptés par Leonardo DiCaprio dans le but d'être inclus dans les lots vendus aux enchères au profit de sa fondation". Quant à l'argent sale reçu pour produire Le Loup de Wall Street, il continue de collaborer avec la justice. L'histoire ne dit pas s'il remboursera par exemple le salaire (25 millions de billets verts) qu'il a touché pour le film de Martin Scorsese.