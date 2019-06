Leonardo DiCaprio soutenu par son père George, au style atypique

Lorsque Leonardo DiCaprio s'est rendu au Festival de Cannes en mai dernier, ce n'était pas seulement pour présenter monter les marches avec Once upon a time... in Hollywood, le nouveau film de Quentin Tarantino dans lequel il joue avec Brad Pitt et Margot Robbie. L'acteur américain de 44 ans a également profité de sa venue sur la Croisette pour présenter un autre projet, dans un tout autre registre, Ice on Fire.

Grand défenseur de la cause environnementale, militant actif, Leonardo DiCaprio exprime à nouveau son engagement dans la production de ce documentaire HBO présenté en avant-première au Los Angeles County Museum of Art le 5 juin 2019. La star hollywoodienne a pu compter sur la présence de son père, George DiCaprio, un personnage très discret qui le soutient dans ses démarches de sensibilisation, bien qu'il ait divorcé de sa mère en 1975, un an après sa naissance.

Tout comme lui, George DiCaprio est producteur exécutif de ce documentaire. Mais si le dessinateur et éditeur de bandes dessinées a foulé le tapis rouge et posé devant les photographes, il n'a pris aucune photo avec son célèbre fils. George DiCaprio, doté d'un style singulier avec ses longs cheveux noirs, son épaisse moustache et son bouc, a préféré partager la vedette avec sa petite-fille prénommée Normandie. Leonardo DiCaprio a quant à lui posé avec Leila Conners qui a réalisé Ice on Fire, mais aussi La Onzième Heure, le dernier virage, son autre documentaire sorti en 2008.

Ice on Fire pose la question suivante : allons-nous laisser le changement climatique détruire la civilisation ou allons-nous utiliser des technologies capables de l'inverser ? Le documentaire propose des solutions inédites sur les nombreuses façons de réduire le carbone et préserver ainsi la civilisation.