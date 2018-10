Leonardo DiCaprio vend la maison qu'il a acheté avec le chèque de "Titanic"

C'est une page symbolique que Leonardo DiCaprio s'apprête à tourner. L'acteur hollywoodien a mis en vente un bien qui lui était cher et représentait beaucoup. En effet, selon Variety, la star a mis sur le marché de l'immobilier la maison payée avec le chèque encaissé avec le succès de Titanic. Il y a près de vingt ans, Leo avait déniché cette petite merveille de style hacienda hispanique près du réservoir de Silver Lake pour la somme de 770 000 dollars.

Pour s'offrir cette maison, le nouveau propriétaire devra se débourser 1,749 million de dollars. Même si Leonardo DiCaprio n'y vivait plus depuis quelques temps, la maison reste celle du comédien qui tourne actuellement dans le nouveau film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. La maison de 330 m² qui a été construite en 1931 sur ce terrain de 6 hectares, compte une belle piscine, 4 chambres, tout autant de salles d'eau, un salon avec cheminée, une pièce à vivre pour dîner, une grande cuisine ainsi qu'une belle bibliothèque ou encore un grand garage.

Leonardo DiCaprio va donc se séparer d'un de ses nombreux biens immobiliers, car l'acteur est plutôt du genre actif dans ce secteur. Il possède deux propriétés côte-à-côte achetées à Madonna dans le petit quartier de Bird Streets au-dessus du Sunset Strip de Los Angeles, deux maisons en front de mer avec notamment une au-dessus de Paradise Cove à Malibu (pour laquelle il a déboursé 23 millions de dollars en 2016), une propriété de 427 m² dans Los Feliz achetée l'an dernier pour 4,91 millions de dollars à Moby (pour sa mère, se murmure-t-il). À Palm Springs, il possède depuis 2014 un superbe pavillon style années 50 pour lequel il a déboursé pas moins de 5,23 millions de dollars. À Manhattan du côté de New York, il loue parfois deux luxueux appartements qu'il a achetés dans le même immeuble près de Battery Park. Enfin, notre Leo adoré possède une île, Blackadore Caye, près de Bélize.