Leonor d'Espagne fête ses 12 ans avec un nouveau portrait adorable

Leonor d'Espagne, princesse des Asturies, célèbre son 12e anniversaire ce mercredi 31 octobre 2017. Pour l'occasion, la maison royale a publié un nouveau portrait officiel de la fillette, héritière du trône d'Espagne depuis le couronnement de son père, Felipe VI. La photographie nous montre la jeune fille en robe rouge. Le cliché est signé Francisco Gómez.

Fille aînée de Felipe et de la reine Letizia, Leonor a une petite soeur prénommée Sofía, âgée de 10 ans. Toutes les deux sont blondes et font sans aucun doute partie des plus jolies princesses d'Europe. Evidemment, la pression est plus grande pour Leonor qui devrait en toute logique monter un jour sur le trône d'Espagne. Aussi son éducation est-elle un souci constant de ses parents. C'est ce nos confrères de Paris Match ont repéré dans le magazine espagnol ¡Hola! : "Leonor, qui jusqu'à cette année a étudié le chinois, parle actuellement un anglais parfait, étudie le français et commence à apprendre l'arabe." 12 ans à peine et déjà polyglotte.

Quant à son caractère, le magazine ¡Hola! semble savoir qu'elle ressemble beaucoup à son père : "La princesse des Asturies, en plus d'avoir les yeux de son père, partage sa manière d'être: réfléchie, prudente, curieuse, observatrice et responsable. Elle est également très studieuse." Comme le note Paris Match, l'anniversaire de la petite princesse est célébré en toute discrétion par la maison royale. Le nouveau portrait officiel de Leonor a été ajouté sur le site officiel sans annonce particulière, par souci de discrétion notamment en cette période trouble pour l'Espagne.

Un climat électrique

Cet été, les 17 et 18 août, la Catalogone a été frappée par des attentats à la voiture-bélier qui firent 16 morts, sans compter les 5 terroristes. Le couple royal s'était d'ailleurs rendu au chevet des victimes à l'hôpital Del Mar de Barcelone. En plus de ce traumatisme, la région traverse une grave crise existentielle. Le 12 octobre, Felipe VI d'Espagne, le Premier ministre Mariano Rajoy, la reine Letizia et ses filles, Leonor et Sofía, faisaient bonne figure à Madrid lors de la fête nationale. La fermeté du gouvernement comme celle du roi n'a pas empêché la Catalogne de déclarer son indépendance, forçant Madrid à placer la région sous tutelle jusqu'à l'organisation de nouvelles élections le 21 décembre.