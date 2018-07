Leonor et Sofia d'Espagne : Les filles de Felipe et Letizia envoyées en colo

Si le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne ont encore tout un mois d'activités officielles devant eux avant de gagner leur villégiature estivale habituelle, le palais de Marivent à Palma de Majorque, leurs filles Leonor et Sofia, elles, changent déjà d'air. Mais ce ne seront pas que des vacances, pour les demoiselles...

La cour espagnole vient en effet de faire savoir que les deux soeurs, âgées respectivement de 12 et 11 ans, passeront le mois de juillet en colonie de vacances dans un summer camp aux États-Unis : "Dans le cadre du parcours scolaire et personnel de Son Altesse Royale la princesse des Asturies l'infante Doña Leonor et de sa soeur Son Altesse Royale l'infante Doña Sofia, Leurs Majestés le roi et la reine ont décidé que toutes deux passeront un mois dans un camp d'été pour jeunes aux États-Unis d'Amérique, dont elles reviendront à la fin de ce mois de juillet, indique la communication officielle. De cette manière, Leurs Majestés le roi et la reine entendent que les infantes reçoivent une formation complémentaire à leur scolarité en Espagne et bénéficient d'un environnement d'échange culturel avec des enfants, filles et garçons, de différentes nationalités. Le but est que ce séjour puisse apporter tant à Doña Leonor qu'à Doña Sofia de nouvelles connaissances et de nouvelles expériences avec des activités conformes à leur âge."

Le roi Felipe et la reine Letizia sont très vigilants quant à l'éducation de leurs filles et les préparent du mieux possible à l'existence sous haute pression qui les attend. Héritière du trône, la princesse Leonor des Asturies est d'ailleurs toujours préservée, pour l'instant, des activités officielles liées à sa position. Et si les deux soeurs ont deux tempéraments bien différents, Sofia étant plus extravertie et fonceuse que sa très calme aînée, leurs parents ne font aucune différence de traitement et elles font toujours tout ensemble. Un lien très fort qui sera à n'en pas douter précieux lorsque Leonor régnera...

À l'issue de leur séjour aux États-Unis, les deux jeunes filles rejoindront très probablement leurs parents et leurs cousins et cousines ainsi que leur grand-mère la reine Sofia aux Baléares, pour de vraies vacances cette fois.