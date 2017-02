Leonore de Suède a 3 ans : Des photos tout en douceur et une maman comblée

La princesse Madeleine et son mari Christopher O'Neill, qui vivent à Londres avec Leonore et Nicolas, sont en ce moment même en Suède et participaient d'ailleurs ce jour au déjeuner organisé au palais en l'honneur du gouverneur général du Canada David Johnston et son épouse Sharon. On peut imaginer que, malgré l'aspect protocolaire de l'événement, l'anniversaire de Leonore n'aura pas été oublié.