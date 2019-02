Leonore de Suède : La princesse a eu 5 ans et bulle en Floride avec Nicolas

Il y a quelques semaines, c'est avec une superbe photo très nordique de sa benjamine la princesse Adrienne que la princesse Madeleine de Suède choisissait de refermer l'album de l'année 2018. Mais c'est son aînée, Leonore, qui étrenne les plâtres de 2019 : le 20 février, la petite princesse a fêté son 5e anniversaire !

Comme elle en est coutumière, la princesse Madeleine a publié à cette occasion une photo personnelle, histoire de marquer le coup. "Joyeux anniversaire Leonore ! Merci de nous apporter tant d'amusement et de bonheur ! On t'aime", a écrit la maman comblée en légende de l'image, montrant la fillette en robe d'été et arborant un tendre sourire. Un nouveau joli portrait fait maison que la cour suédoise a repris à son compte, sur son site et ses réseaux sociaux.

Deux jours plus tôt, la fille cadette du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia de Suède avait déjà mis à l'honneur Leonore, photographiée cette fois avec son petit frère le prince Nicolas, qui aura 4 ans en juin prochain, alors qu'ils s'amusaient dans une piscine privée. Serait-ce une des commodités du logement qu'occupe la famille de Madeleine et son époux Christopher O'Neill depuis qu'elle a emménagé en Floride ? En tout cas, la météo très clémente qui règne à l'année dans cet Etat, lequel n'est pas surnommé "The Sunshine State" pour rien, assure aux enfants du couple des conditions de vie des plus agréables...