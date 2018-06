Léonore de Suède se roule par terre au baptême de sa soeur, Madeleine dépassée

Vendredi 8 juin 2018, Madeleine de Suède et son époux Christopher O'Neill célébraient le baptême de leur troisième enfant, la princesse Adrienne (née le 9 mars dernier), lors d'une cérémonie organisée au palais de Drottningholm.

Accompagnés de son aînée, la princesse Leonore (4 ans), et de son cadet, le prince Nicolas (2 ans), le couple princier a véhiculé l'image d'une famille parfaite en prenant la pose devant les photographes lors de son arrivée à l'église. En coulisses, l'ambiance était en réalité plus dissipée...

Comme le montre une vidéo diffusée sur Instagram, Leonore de Suède a effectivement improvisé un sacré show au baptême de sa petite soeur. Et alors que l'évêque Antje Jackelén tentait de garder toute sa concentration pour poursuivre la cérémonie dans le plus grand sérieux, la petite duchesse de Gotland a rampé au pied de l'autel, se roulant par terre et levant les pieds au ciel dans une volonté de tromper son ennui.

Dépassée, Madeleine de Suède a été vue en train de lancer un regard grondeur à sa fille aînée, exhortant son mari à faire preuve d'autorité pour contrôler la situation. La jeune mère de 36 ans était elle-même très occupée puisqu'elle tenait la petite Adrienne dans ses bras.