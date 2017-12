Les 10 photos de stars les plus marquantes de 2017 !

Justin Bieber

Véritable accro aux tatouages, le chanteur canadien de 23 ans avait déjà partagé avec ses fans ses multiples motifs, de plus en plus nombreux sur son corps au fil des années. Mais, en octobre, il choque son public en postant la photo de ses nouveaux et très imposants tatouages recouvrant son torse ! L'ex-ado turbulent, qui dit vouloir se rapprocher de Dieu, a opté pour des références bibliques...

Anouchka Delon

La fille de l'acteur Alain Delon, elle-même comédienne, opère une mue qu'elle dévoile sur Instagram. À 27 ans, elle pose nue et clame : "Je ne vais plus être la personne qu'on attend que je sois." Résultat, elle offre un joli cliché, sensuel mais pas vulgaire, réalisé par François Berthier.

Céline Dion

La diva – dont on a beaucoup commenté le nouveau style et la relation, pas clairement définie, avec le beau danseur espagnol Pepe Munoz – reste avant tout la mère attentive des jumeaux Nelson et Eddy. Deux fois plus présente pour eux depuis que leur papa, René Angélil, est mort, elle leur offre des parenthèses d'amusement dès qu'elle peut. Ainsi, pour Halloween, elle a posé avec ses jumeaux de 7 ans dans un costume inattendu de Maléfique ! Une photo amusante et décalée qui va bien à la star.

Kim Kardashian

Impossible pour la star de télé-réalité de ne pas figurer dans ce top. La jolie brune, qui avait déjà réussi à "casser internet" dans le passé, a fait halluciner ses fans début décembre en postant un selfie d'elle, en culotte et les seins à l'air, soigneusement cachés par un petit trait. Kim apparaît le corps enduit de paillettes et c'est torride ! Un cliché très aimé puisqu'il a été liké 2,4 millions de fois.

Pink

Pas franchement la première à faire du grabuge sur la Toile, la populaire chanteuse américaine a toutefois fait fondre les internautes en postant un craquant cliché d'elle en avril dernier allaitant son fils, le petit Jameson. L'interprète de What About Us avait déjà posté un cliché similaire mais sur lequel figurait aussi sa fille aînée, Willow.

Kendall Jenner

Quand ce n'est pas une, c'est l'autre... Contrairement à son aînée Kim Kardashian, Kendall ne passe pas son temps dénudée. Alors, quand elle publie une photo d'elle dans le plus simple appareil en plein mois de juillet, la Toile a soudain très, très chaud ! Le mannequin de seulement 22 ans pose, les fesses à l'air, sur un cliché en noir et blanc d'une sensualité folle.

Antoine Griezmann

Le footballeur, très populaire auprès des Français, ne partage pas que son quotidien sur les terrains. Le craquant sportif peut aussi parfois lever un peu le voile sur son intimité. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait début décembre en postant une rare photo de sa fille, Mia, trop craquante.

Zahia

D'ex-escort girl à créatrice de lingerie, la jeune femme garde un certain goût pour la nudité... Sur Instagram, elle multiplie les clichés mais, pendant ses vacances en Corse en septembre, elle affole la Toile en posant seins nus, avec les tétons seulement recouverts par des pétales de fleurs. Un cliché très hot qui a permis à certain d'affronter la rentrée avec un peu de légèreté.

Marion Cotillard

En janvier, pendant la promotion de son film Rock'n Roll, l'actrice s'amuse à mettre la honte à son compagnon dans la vie et partenaire à l'écran, Guillaume Canet, en postant des photos dossiers de lui. Bien évidemment, l'acteur et réalisateur répondra en postant, notamment, une photo de sa chérie en plein massage, le visage écrasé dans le trou d'une table prévue pour la séance. Pas glamour mais très drôle !

