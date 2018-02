Les 12 Coups de midi, la nouvelle règle : Le couac qui agaçait la production

Surprise pour les fidèles des 12 Coups de midi (TF1). Depuis le 20 janvier dernier, les règles concernant l'étoile mystérieuse ont changé.

Auparavant, les candidats devaient deviner quelle personnalité se trouvait derrière les 130 cases violettes de l'étoile. Désormais, leur but est de découvrir les indices qui s'y cachent afin de trouver la célébrité auxquels ils sont liés. Un changement qui a surpris de nombreux téléspectateurs. La production a donc dévoilé à nos confrères de Télé Loisirs les raisons qui l'ont poussée à opérer ces modifications.

"Les 12 Coups de midi ont déjà bientôt huit ans. On essaye toujours d'adapter et de faire évoluer la mécanique, en créant des petites nouveautés. Et puis, on avait de plus en plus de fuites sur internet. Aujourd'hui, tout est accessible avec le web. Même une photo exclusive. On pouvait, avec des systèmes de logiciels inversés, retrouver la photo en trente secondes sur internet. Il suffisait que le candidat aille sur les réseaux sociaux pour avoir la réponse. Il n'y avait donc plus de jeu et d'enjeux pour le téléspectateur. On a donc fait le choix de changer la règle et de rendre ça plus ludique", a déclaré Thibaut Pupat, le producteur artistique de l'émission.

Il a ensuite répondu à ceux qui se demandaient pourquoi l'animateur Jean-Luc Reichmann n'avait pas annoncé ce changement de règle : "Ce n'était peut-être pas assez appuyé. Jean-Luc avait parlé d'indices, peut-être qu'on n'était pas assez clairs dans les explications. Je veux bien l'entendre. Après, il était difficile pour nous de dire : 'Attention, ces indices-là ont vraiment une relation avec la personnalité.' On a essayé d'installer les choses et de rendre ça compréhensible. Il n'y a pas là de volonté de faire durer les choses."