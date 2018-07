Les 12 Coups de midi : Quand un candidat pique un bien à Jean-Luc Reichmann !

Mercredi 18 juillet 2018, un nouveau numéro des 12 Coups de midi était diffusé sur TF1. Alors que trois nouveaux candidats faisaient leur début dans le jeu de Jean-Luc Reichmann pour tenter de battre Véronique, l'un deux a vécu une drôle de mésaventure en se rendant sur le plateau.

En effet, Vincent, originaire de Lyon, a passé quelques jours dans la capitale à l'occasion de sa participation au jeu télévisé. Visiblement très excité, le candidat en a oublié sa valise dans le RER. Interrogé par l'animateur à ce sujet, il raconte : "Je suis arrivé hier et ce matin je suis parti prendre le RER et j'ai laissé ma valise... Donc on m'a adorablement prêté une chemise."

Une chemise bleu turquoise un peu grande pour lui qui ne sort pas de nulle part puisqu'elle appartient en réalité à Jean-Luc Reichmann lui-même qui l'a fait savoir haut et fort : "Bah oui je me disais que je la connaissais, c'est la mienne." Ce à quoi Vincent répond, amusé : "On m'a dit 'fais attention c'est celle de Jean-Luc'. J'en prendrai le plus grand soin mais c'est vrai que ce petit intérieur brodé est très agréable."

Pour rappel, Tata Véro n'a pas réussi à être sacrée Grand Maître du midi vendredi 13 juillet dernier à l'occasion de la bataille des Maîtres en prime time. C'est Xavier qui a tout remporté sur son passage, au terme d'un dernier duel face à Christian Quesada.