Les 12 Coups de midi : Qui est Antoine, le candidat qui a battu Véronique ?

Il faut croire que la fête nationale belge - célébrée le 21 juillet 2018 - lui a porté bonheur. Antoine, qui vient d'Arsimont en Belgique, a fait chuter la grande championne Véronique dans Les 12 Coups de midi (TF1) alors qu'elle fêtait sa 100e participation.

Après avoir mal répondu à deux questions lors de la deuxième manche, le participant a provoqué celle que l'on surnomme Tata Véro en duel. Et elle a mal répondu à la question "Où se trouvait Michel Sardou lorsqu'il a eu l'idée de la chanson Les lacs du Connemara ?". Véronique pensait en effet qu'il s'agissait de l'Irlande, alors que c'était la Normandie.

Mais qui est donc Antoine ? "Accro à la mitraillette et chantant la Reine des neiges pour endormir ses enfants, Antoine a la guigne. Après une morsure de chien, une fracture de la clavicule et une aiguillette à tricoter plantée dans la cuisse, la chance pourrait lui sourire", a confié la voix off Zette pour le présenter.

En cours d'émission, le public a appris qu'il est en couple avec une certaine Jeanne depuis 6 ans et qu'ils ont eu deux petites filles : Milla et Lucie. On sait aussi qu'il a joué au football pendant de nombreuses années et que sur la route, il conduit comme un papy.

Après avoir éliminé Véronique, Antoine a affronté Bastien, un banquier qui vient du Nord de la France. Et il a gagné. Il sera donc de retour dimanche 22 juillet 2018.