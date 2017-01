Les 12 Coups de midi : Qui est Claire, la candidate qui a battu Christian ?

L'aventure Les 12 Coups de midi (TF1) s'est arrêtée pour Christian. Ce samedi 14 janvier 2017, le grand champion a été battu par une candidate prénommée Claire lors de la manche du "Coup fatal". Mais qui est la jeune femme de 29 ans ?

Mère célibataire (elle a une fille de 7 ans qui s'appelle Emma) résidant dans le Nord, la jolie blonde a repris ses études de droit après avoir quitté l'école à 17 ans pour travailler. Végétarienne et pro de la cuisine sans gluten, Claire ne compte pas trouver l'amour de sitôt car elle "n'a pas le temps" pour un homme et préfère se concentrer sur ses études et sa vie de famille comme elle l'a confié à Jean-Luc Reichmann.

Tout comme Christian, Claire a un passé douloureux. Ses parents sont décédés quand elle était jeune. Elle souffre également d'un handicap qu'elle n'a pas hésité à dévoiler : "Je ne vois pas très bien." Mais cela n'entache en rien sa bonne humeur, un trait de caractère qui devrait lui permettre de très vite s'attirer la sympathie du public.

Grande admirative du parcours de Christian, Claire le suivait depuis ses débuts dans l'émission le 4 juillet dernier. Elle a donc eu bien du mal à croire qu'elle l'a évincé de la compétition, contrairement aux 576 autres candidats qui s'y sont frottés.