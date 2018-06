Les 12 Coups de midi : Timothée donne de ses nouvelles !

Timothée n'est plus le deuxième plus grand Maître de midi. Jeudi 28 juin 2018, le beau brun a été battu par Véronique qui s'est qualifiée pour sa 84e participation, alors que lui en comptait 83. L'animateur des 12 Coups de midi (TF1) Jean-Luc Reichmann en a donc profité pour prendre des nouvelles de l'agriculteur aveyronnais.

"Ça va très bien. (...) J'ai pu suivre les exploits de Véronique de temps en temps et je tenais vraiment à la féliciter pour son parcours. Je suis honoré qu'elle ait pu me dépasser, en espérant qu'elle puisse continuer le plus longtemps possible. Ses connaissances sont vraiment très larges", a confié Timothée, avant de la féliciter.

Il a ensuite révélé que tout allait très bien dans sa vie : "Je suis toujours salarié sur l'exploitation chez moi en Aveyron. Tout se passe très bien, pourvu que ça dure." Après quoi, il a confié qu'il participerait au grand Combat des plus grands Maîtres de midi dont le tournage se déroulera prochainement. Ce sera l'occasion pour Timothée de rencontrer celle que l'on surnomme Tata Véro.