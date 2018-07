Les 12 Coups de midi : Vincent papa pour la troisième fois !

Depuis le 9 juillet 2018, Jean-Luc Reichmann présente Le Combat des maîtres, la session annuelle spéciale Masters qui réunit les grands gagnants du jeu de TF1. Si Véronique, Damien ou encore Maxime ne passent pas inaperçus, Vincent n'est pas en reste non plus. Celui qui avait cumulé 253 442 euros de gains en 2014 est en passe de vaincre tous ses adversaires. À l'occasion de cette édition spéciale, il a donné de ses nouvelles et a annoncé une excellente nouvelle.

C'est lors d'une interview accordée à nos confrères de Télé Loisirs que Vincent a dévoilé la naissance de son troisième enfant : "Ma famille s'est agrandie. Nous avons désormais trois enfants." De nouveau papa, le candidat des 12 Coups de midi a beaucoup de projets. "Aujourd'hui, on envisage de partir tous ensemble faire le tour du monde pendant un an. On l'avait déjà fait avec ma femme, juste tous les deux. On veut refaire ça avec eux", a-t-il déclaré.

La somme qu'avait empochée Vincent en 2016 va d'ailleurs servir pour ses futurs voyages. "Une partie de mes gains de l'époque va financer ce projet, le reste avait permis entre autres des travaux dans notre maison", a-t-il conclu.

Interview à retrouver en intégralité sur le site Télé Loisirs.