Les Anges 10 : La bombe et ex-star de télé-réalité qui va bouleverser le casting

Au cours des dernières saisons des Anges (NRJ12), des candidats quittent l'aventure plus tôt que prévu et d'autres viennent les remplacer. La dixième édition ne fait pas exception.

À la suite des départs de Jordan (Secret Story 11) Manon Van (Les Marseillais), Tristan (Ninja Warrior), Amélie Neten et plus récemment Adrien (Garde à Vous), la production a fait appel à Léana (Les Princes de l'amour 5), Jaja (Secret Story 10) ou Jade Lebeouf. Et, selon les informations de nos confrères de Public, Émilie Nef Naf s'est envolée pour Los Angeles afin de rejoindre le tournage.

Pour l'heure, on ignore si elle fera une simple apparition ou si elle intégrera le casting jusqu'à la fin de l'aventure. La maman de Menzo (3 ans) et Maëlla (5 ans) pourrait bien tenter sa chance en tant que coach fitness. Sur ses réseaux sociaux, elle publie régulièrement des vidéos d'exercices physiques et partage ses recettes healty. Et pour motiver ses troupes, elle n'hésite pas à partager des avant/après impressionnants.

Pour rappel, Émilie Nef Naf a déjà participé à la saison 3 des Anges, c'était en 2011. Son projet ? Devenir coiffeuse de stars à New York. Avant de faire de la télé-réalité, la belle brune exerçait le métier de coiffeuse. Elle avait même ouvert son propre salon avec l'argent qu'elle avait remporté à la suite de sa victoire à Secret Story 3.