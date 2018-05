Les Anges 10 : Une candidate succombe à la chirurgie esthétique !

Si elle va vivre une incroyable expérience en Tunisie, Claire Tomek pense toujours à son chien, Baloo, qui lui a été volé suite à une agression : "Non, je n'ai toujours pas retrouvé mon chien. Ce n'est pas parce que je rigole que je n'y pense pas... SVP ARRÊTEZ DE ME POSER LA QUESTION. Nous faisons le nécessaire avec mes parents et je vous remercie de votre soutien mais vous serez prévenus quand ce sera le cas."