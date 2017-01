Les Anges 9 - Anthony : Ami avec Paul Pogba, top pour Givenchy... Sa vie de rêve

Le 6 février prochain débutera l'aventure Les Anges 9, sur NRJ12. Le public retrouvera ainsi Sarah (Secret Story 10), Milla (Les Princes de l'amour 3, Les Anges 8), Mélanie (La Villa des coeurs brisés 2), Anissa (Moundir et les apprentis aventuriers), Kim (Les Marseillais), Luna (The Voice 5), Jonathan (Secret Story 9), Anthony (La Villa des coeurs brisés 2), Jordan (Les Ch'tis), Mickaël (Le Meilleur Pâtissier saison 5) et Senna (Secret Story 4, Les Anges 1), à Miami. Mais pas seulement !

Huit Anges anonymes, bien décidés à prouver à Fabrice Sopoglian qu'ils ont également leur place dans l'aventure, ont investi une superbe villa à Las Vegas, parmi lesquels Anthony Alcatraz. Et une chose est sûre, le jeune homme ne sera pas impressionné par les candidats de télé-réalité s'il a la chance de les rejoindre à Miami ! La raison ? Il est l'ami de nombreuses personnalités.

En effet, en parcourant son compte Instagram, on peut découvrir que le mannequin qui a déjà collaboré avec plusieurs grands créateurs de mode, dont Olivier Rousteing (directeur artistique chez Balmain) et Riccardo Tisci (directeur artistique de la maison Givenchy), est un très bon ami du footballeur Paul Pogba (Manchester United), du frère d'Omar Sy, Djiby, et de la judoka Audrey Tcheuméo (médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Londres et d'argent aux Jeux olympiques de Rio). Il côtoie également Justin Bieber, Kendall Jenner, Sofia Richie (fille de Lionel Richie) ou encore le rappeur Travis Scott.

Il en faudra donc beaucoup pour l'impressionner !