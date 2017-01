Les Anges 9 – Apryl : Une candidate très proche d'une starlette sulfureuse...

Les Anges 9, ça démarre le 6 février prochain sur NRJ12 !

Afin de nous mettre l'eau à la bouche, la chaîne a dévoilé mardi 17 janvier l'identité des huit Anges anonymes qui se sont envolés pour Miami, aux États-Unis, début janvier. Il y a Ellen (Miss météo), Giuseppe (footballeur), Haneia (comédienne), Laurie (fitness), Nesma (mannequin), Rodolphe (DJ), Anthony (comédien et mannequin) et Apryl (chanteuse).

Cette dernière, âgée de 23 ans, a notamment pu compter sur les bons conseils d'une de ses meilleures amies avant de partir pour le pays de l'Oncle Sam. En effet, Apryl est très amie avec Liam Di Benedetto, la bombe de Secret Story 10 – actuellement chez Les Marseillais de W9 – qui a été écartée très tôt du programme à cause de mise en circulation de sa sextape ! Sur Instagram, les deux jeunes femmes ne manquent jamais une occasion de se montrer complices...

Nos huit Anges anonymes auront pour mission de se rendre indispensables à Miami pour espérer aller au bout de l'aventure aux côtés de Sarah (Secret Story 10), Milla (Les Princes de l'amour 3, Les Anges 8), Mélanie (La Villa des coeurs brisés 2), Anissa (Moundir et les apprentis aventuriers), Kim Glow (Les Marseillais), Luna (The Voice 5), Jonathan Zidane (Secret Story 9), Anthony (La Villa des coeurs brisés 2), Jordan (Les Ch'tis), Mickaël (Le Meilleur Pâtissier saison 5) et Senna (Secret Story 4, Les Anges 1).

Bonne chance à eux !