Les Anges 9 : Deux couples déjà formés ?

Sarah (Secret Story 10), Milla (Les Princes de l'amour 3, Les Anges 8), Mélanie (La Villa des coeurs brisés 2), Anissa (Moundir et les apprentis aventuriers), Kim (Les Marseillais), Luna (The Voice 5), Jonathan (Secret Story 9), Anthony (La Villa des coeurs brisés 2), Jordan (Les Ch'tis), Mickaël (Le Meilleur Pâtissier saison 5) et Senna (Secret Story 4, Les Anges 1) ont investi la luxueuse villa des Anges 9 en début de semaine. Et, à peine arrivés sous le soleil de Miami, certains candidats se sont rapprochés.

Dans le numéro du jour du Mad Mag de NRJ12, Aymeric Bonnery a révélé que deux couples s'étaient déjà formés dans l'aventure. Selon le chroniqueur, Jordan filerait actuellement le parfait amour avec... Milla Jasmine. Une idylle qui a de quoi surprendre puisque la brune pulpeuse n'a rien à voir avec son ancienne petite amie Gaëlle Petit. Anissa et Mickaël auraient également succombé au charme l'un de l'autre.

Nul doute que d'autres couples se formeront au cours de l'émission. Lors de ses aventures dans Les Marseillais, Kim avait bien du mal à rester célibataire. On imagine donc qu'elle finira par craquer pour l'un des candidats des Anges 9 (si cela n'est pas déjà fait !). Reste à savoir lequel attirera sont attention.