Les Anges 9 : Kim violentée par Vincent Queijo ? Le candidat réagit !

Nouveau coup de théâtre dans Les Anges 9.

Après Giuseppe, Mickaël, Luna ou encore Anissa, un nouvel Ange aurait fait son retour en France plus tôt que prévu : Kim Glow. Et l'ex-candidate des Marseillais n'aurait pas été renvoyée chez elle car elle n'assurait pas professionnellement. Celle qui rêve de percer en tant que chanteuse aurait été victime de violences selon les informations du site Public.

Un employé de la production a en effet confié qu'après une soirée en boîte de nuit, Kim et deux autres candidates se seraient préparé un encas avant d'aller dormir. Petit souci : elle aurait fait un peu de bruit, une situation que Vincent Queijo n'aurait pas supportée.

Le petit ami de Sarah Lopez aurait alors pété les plombs : "Il a balancé une lampe du premier étage. Kim a riposté en lançant un saladier en plastique. Vincent est descendu en courant. Il a attrapé Kim par les cheveux et a même poussé la candidate contre un mur puis contre un canapé. Sous le choc, Kim a été prise d'une violente crise d'angoisse. Ne se sentant plus en sécurité à la villa, elle a appelé la prod' et a demandé à rentrer en urgence."

Une version rapidement démentie par l'ex-candidat de Secret Story sur Snapchat. "Vous et vos articles complètement à l'ouest. Vérifiez vos sources avant de l'ouvrir", a-t-il écrit. Pour l'heure, Kim ne s'est pas encore exprimée sur le sujet.