Les Anges 9 : L'identité des 8 anges anonymes dévoilée !

Le 6 février prochain, NRJ12 lancera Les Anges 9. A cette occasion, la chaîne de la TNT a dévoilé toutes les informations sur le programme, dont le tournage s'est déroulé en grande partie à Miami.

Nous avons donc eu la confirmation que Sarah (Secret Story 10), Milla (Les Princes de l'amour 3, Les Anges 8), Mélanie (La Villa des coeurs brisés 2), Anissa (Moundir et les apprentis aventuriers), Kim (Les Marseillais), Luna (The Voice 5), Jonathan (Secret Story 9), Anthony (La Villa des coeurs brisés 2), Jordan (Les Ch'tis), Mickaël (Le Meilleur Pâtissier saison 5) et Senna (Secret Story 4, Les Anges 1) ne seront pas les seuls dans cette aventure. Ils ne s'en doutaient pas mais huit anonymes ont investi une luxueuse villa à Las Vegas. Tous étaient en compétition pour montrer qu'ils ont toutes les qualités requises pour devenir un Ange.

L'ami des stars Anthony tentera de faire ses preuves en tant que comédien/mannequin. Il sera face à April (chanteuse), Ellen (Miss Météo), Giuseppe (footballeur), Haneia (comédienne), Laurie (Fitness Girl), Nesma (mannequin) et Rodolphe (DJ). Qui réussira à se faire une place dans l'aventure ? La réponse à partir du 6 février prochain !